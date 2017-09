Dochtertje Serena Williams heeft eigen Instagram-account

Al ruim 38.000 mensen volgen het meisje. Op het account zelf zijn twee foto’s te bewonderen. Alexis ligt op beide kiekjes te slapen. Bij de ene is te lezen: „Denken aan mijn mama en papa.” De andere vermeldt: „Biceps.” Beide plaatjes konden op een hoop likes en reacties rekenen.

Biceps Een bericht gedeeld door Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) op 15 Sep 2017 om 4:19 PDT

Serena beviel op 1 september in het St. Mary’s Medical Center in West Palm Beach van het meisje, dat naar haar vader Alexis Ohanian vernoemd is. De tennisster liet overigens zelf via Snapchat weten dat ze alweer helemaal in vorm is. „Ik pas alweer in mijn korte broek na twee weken”, schrijft ze bij een spiegelselfie.