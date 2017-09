Nick Jonas geïnspireerd door Selena Gomez

„Ik was net zo verbaasd als iedereen, toen ik hoorde van haar operatie. Maar wow, ongelofelijk; de kracht die ze heeft laten zien terwijl ze dit meemaakte. Het is onvoorstelbaar en inspirerend”, zei Jonas tijdens een interview op radiostation SiriusXM. „Ik ben heel blij dat het goed met haar gaat en dat een vriendin haar heeft geholpen, dat is iets heel moois. Het is allemaal zo ongelofelijk”, aldus Jonas.

Selena Gomez onderging in de zomer een niertransplantatie. Ze kreeg een nier van haar goede vriendin Francia Raisa. De zangeres deelde het nieuws vorige week met haar volgers op social media en dat maakte veel los bij haar fans.