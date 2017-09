Leona Philippo te gast bij Ladies of Soul

Het wordt de tweede keer dat Leona haar opwachting maakt bij Ladies of Soul. Tijdens de eerste editie in 2014 was ze er ook al bij. „Ik ben vanaf dag één al fan van dit event”, zegt de zangeres, die in 2012 The Voice of Holland won. „De shows zijn altijd tip top verzorgd, de nummers en natuurlijk met de soul voel ik mij als een vis in het water. Alle ingrediënten om het publiek echt maximaal te entertainen zijn aanwezig. Ik kan dus niet wachten om dat weer te mogen doen.”

Naast Leona is ook voormalig ’Lady of Soul’ Trijntje Oosterhuis te gast op 23 en 24 maart in de Ziggo Dome. Zij stapte eerder uit de groep omdat ze zich wilde concentreren op haar Nederlandstalige tournee.

Ladies of Soul bestaat nu uit Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis. Met de 2018-editie vieren de vrouwen het 5-jarig bestaan van het gezelschap.