’Radiohead beste festivalact van 2017’

Radiohead was tijdens de afgelopen zomer onder meer te vinden op de festivalweides van Best Kept Secret in Hilvarenbeek en Rock Werchter in België. Ook was de band headliner op het prestigieuze Glastonbury Festival.

In totaal kwamen er ruim 11.000 stemmen binnen. Chef’Special is de hoogst genoteerde Nederlandse act, op de dertiende plaats. Ook Kensington (18) en De Staat (21) staan in de hoogste regionen.

Vorig jaar ging De Staat er zelf met de winst vandoor. Muse won in 2015 en Arcade Fire werd in 2014 als beste festivalact bestempeld.