Radio 6-dj Jaap Brienen naar Sublime FM

Brienen presenteerde bijna tien jaar op Radio 6 het geliefde ochtendprogramma Eerst Jaap!. Ook was de dj jarenlang de vaste vervanger van Frits Spits en Bert Haandrikman op Radio 2.

De ochtendshow van Brienen stopte eind december 2015 toen de NPO stopte met Radio 6. Sindsdien werkte Brienen freelance als dj en voice-over.

Sublime FM is een zender die zich richt op jazz, soul en pop. Het station is in grote delen van het land te horen via de ether. Ook is Sublime M te ontvangen in vrijwel alle digitale radiopakketten.