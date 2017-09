Catherine in nieuwe campagne AFNCCF

Catherine is beschermvrouw van de AFNCCF. In een speciaal voor de campagne gemaakt filmpje verzorgt ze de introductie. Ze legt uit dat het soms erg moeilijk is om over gevoelens te praten, maar dat het erg belangrijk kan zijn om dat wel te doen, hoe jong je ook bent. „Het helpt ons allemaal om te praten over onze gevoelens. Vooral als het om dingen gaat die te groot zijn om alleen op te lossen.”

Bij de campagne You’re Never Too Young to Talk Mental Health hoort een animatiefilmpje en materiaal dat op scholen, maar ook in het gezin, gebruikt kan worden om het uiten van gevoelens bespreekbaar te maken.