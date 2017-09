Dirk Zeelenberg schrijft boek over huwelijken

„Als acteur in Divorce kwam ik tot mijn vreugde in de meest opmerkelijke situaties terecht. Maar ik ontdekte dat het echte leven daar nog een flinke schep bovenop doet. Schoonloeders, familieschandalen, last minute-afzeggingen en verrassingshuwelijken, ik heb het allemaal meegemaakt”, zegt Dirk.

„De buitengewoon persoonlijke verhalen over de liefde en het leven hebben me zonder uitzondering geïnspireerd en vooral tot op het bot geraakt”, zo gaat de acteur verder, die er naar eigen zeggen bijzonder dankbaar voor en trots op is. „Daarom vind ik dat ik die verhalen niet voor mezelf mag houden.”

Ode aan de liefde is het tweede boek van Dirk Zeelenberg. Van zijn autobiografie Niet bepaald een succesverhaal werden 65.000 exemplaren verkocht.