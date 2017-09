Van Alle Tijden is tussen 9 oktober en 2 november te zien op NPO 2 in de Maand van de Geschiedenis. In het programma nemen zestien teams van geschiedenisliefhebbers het tegen elkaar op om de titel Geschiedeniskenners 2017. Ze worden door Goedkoop aan de tand gevoeld over historische gebeurtenissen uit alle mogelijke tijdperken.