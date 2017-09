Ryan Phillippe ontkent mishandelen ex

Ryan, die dinsdag voor het eerst inging op de beschuldigingen van Elsie, zegt een fervent voorvechter te zijn van vrouwenrechten. „Huiselijk geweld is een serieus probleem”, stelt de 43-jarige acteur in een verklaring aan verschillende Amerikaanse media. Volgens Ryan maakt zijn 21-jarige ex zich schuldig aan laster.

Elsie zegt dat ze afgelopen zomer is aangevallen door een stomdronken en gedrogeerde Ryan. De acteur, die tot 2007 getrouwd was met actrice Reese Witherspoon, zou zijn ex van de trap hebben gegooid. Elsie eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar van de acteur.