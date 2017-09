Harry Potterboek brengt 68.000 euro op

Het is een nieuw recordbedrag voor een ongesigneerd fictief werk, dat in de afgelopen vijftig jaar is verschenen, aldus veilinghuis Heritage Auctions in Dallas. Harry Potter en de Steen der Wijzen is het eerste deel van de zevendelige populaire Harry Potterserie, geschreven door de Britse schrijfster J.K. Rowling.

De speciale editie van het boek uit 1997 werd in slechts 500 exemplaren uitgegeven. 300 daarvan waren voor bibliotheken in Groot-Brittannië bestemd. Meerdere bieders dreven de prijs zo op, dat het boek vier keer meer opbracht dan van te voren was gedacht, 67.800 euro om precies te zijn.

Een boek met dezelfde titel bracht op een veiling in Londen overigens in mei 2013 de magische prijs van ruim 175.000 euro op. Die unieke versie van het boek uit 1997 bevat onder meer handgeschreven aantekeningen van de schrijfster, originele illustraties en een geschreven commentaar van Rowling.