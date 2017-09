Jan Smit ’heel erg trots’ op Vlaamse prijs

„Daar ben ik stiekem toch wel heel erg trots op hoor!”, jubelde Jan op Twitter. Tegen Vlaamse media zei Jan het „een eer” te vinden dat de Nederlandse consul-generaal hem ontvangt. „België is voor mij erg belangrijk als Nederlandse artiest. Al meer dan twintig jaar voel ik me hier thuis.”

Jan brak twintig jaar geleden als elfjarige Jantje Smit door in Vlaanderen met ’Ik zing dit lied voor jou alleen’. „Op z’n 31ste is hij nog steeds één van de beste en grootste culturele exportproducten van Nederland”, zei de Nederlandse consul-generaal Frans Bijvoet tegen Vlaamse media. „Dinsdag wil ik Jan bedanken én feliciteren voor zijn unieke verdienste in België.”

De zanger zegt de onderscheiding ’Carrièreprijs voor 20 jaar Jan Smit in België’ „dankbaar en geëmotioneerd” in ontvangst te nemen. „Dit wordt voor mij een bijzondere dag, net als 10 maart, wanneer ik voor het eerst mijn opwachting maak in het Antwerpse Sportpaleis.”