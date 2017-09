Uitzending film dochter Whitney Houston verboden

De biopic stond gepland om op 17 oktober te worden uitgezonden in de Verenigde Staten. De film geeft volgens de makers een kijkje in het leven van de jonge Bobbi Kristina, haar moeder Whitney Houston en vader Bobby Brown. Naar verluidt had vader Brown geen bezwaar tegen de vertolking van zijn dochter door actrice Joy Rovaris, maar was hij niet te spreken over de manier waarop hij in de film werd geportretteerd.

De 48-jarige Brown vroeg ook om een schadevergoeding van 2 miljoen dollar vanwege laster. Daar beslist de rechter na een uitgebreide zitting over, zo bericht de New York Post. Ook zal de rechtbank dan bekendmaken of het uitzendverbod definitief is.

Bobbi Kristina Brown overleed in juli 2015, een paar maanden nadat ze door haar vriend Nick Gordon bewusteloos en met haar hoofd onder water in bad was gevonden. Ze werd 22 jaar oud.