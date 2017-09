’Jay-Z en Kanye West willen ruzie stoppen’

Kanye is niet tevreden over Tidal. Jay-Z is de baas van de streamingsdienst, maar Kanye vindt dat hij zijn afspraken niet nakomt. Hij zegt 3,5 miljoen dollar aan inkomsten te zijn misgelopen en wil daarom onder zijn contract uit.

De zakelijke ruzie wordt overschaduwd door beledigingen over en weer wat een oplossing voor de twee bemoeilijkt. Voor het geld hoeven beide rappers het immers niet te doen... 3,5 miljoen dollar is voor beide muzikanten een schijntje.

„De generaals moeten elkaar eens in het echt ontmoeten. Dan is een oplossing een fluitje van een cent”, zegt een van de bronnen tegen TMZ. Kanye zou inmiddels wel te porren zijn voor zo’n ontmoeting. Jay-Z staat er ook niet onwelwillend tegenover. Een afspraak zou zo gemaakt moeten zijn, ze wonen op een steenworp afstand van elkaar.