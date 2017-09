Spin-off van Riverdale in de maak

Sabrina is bij veel mensen bekend door de comedy Sabrina The Teenage Witch met Melissa Joan Hart uit de jaren ’90, maar het personage heeft eigenlijk een duistere achtergrond. De nieuwe serie zal terugvallen op het originele verhaal, waarin Sabrina opgroeit in een magische horrorwereld met menselijke tienerproblemen.

De personages in Riverdale zijn gebaseerd op de Archie Comics, waar ook Sabrina in voorkomt. The Chilling Adventures Of Sabina wordt een zogenoemde companion series van Riverdale, wat betekent dat de personages van de ene show niet per se opduiken in de andere, maar vinden beide series wel plaats in dezelfde fictieve wereld.

Riverdale wordt in de VS uitgezonden op zender The CW, maar is in Nederland te zien op Netflix. Het is nog niet bekend of The Chilling Adventures Of Sabrina ook beschikbaar komt op de streamingdienst.