Extra kaarten jubileum Vrienden van Amstel

De extra capaciteit komt beschikbaar door een aangepaste decorindeling. Het gaat niet alleen om veldplaatsen, ook zit- en podiumplaatsen gaan weer in de verkoop. Ook zijn er extra vip- en hotelarrangementen beschikbaar voor alle veertien shows.

De Vrienden van Amstel Live! bestaat in 2018 twintig jaar. Dat wordt gevierd met en recordaantal van veertien shows, vijf meer dan normaal. De oorspronkelijke 190.000 kaarten gingen in januari in de verkoop en waren binnen een week weg.

Geheim

„We willen graag zoveel mogelijk mensen de kans bieden om bij de jubileumeditie aanwezig te zijn”, stelt David Lette, marketingdirecteur van Amstel. „Daarom zijn er in 2018 eenmalig en speciaal voor de jubileumeditie maar liefst veertien shows. De kaarten voor alle shows waren al tijdens de voorverkoop in januari rap uitverkocht. Met de aangepaste decorindeling kunnen we nog 10.000 extra muziekliefhebbers blij maken.”

Welke artiesten in januari en februari in Ahoy op het podium staan, wordt voorlopig nog geheim gehouden. De twintigste editie van Vrienden van Amstel Live! vindt plaats van 18 tot en met 22 januari, 24 tot en met 29 januari en 31 januari tot en met 2 februari.