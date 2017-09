Anouk verrast Herman Brusselmans

Brusselmans was gisteren te gast in het Belgische programma Van Gils en Gasten om onder meer te praten over zijn 75ste boek, dat aanstaande vrijdag verschijnt. De Vlaamse auteur wordt in oktober zestig jaar en dus leek het presentator Lieven van Gils een leuk idee om Anouk uit te nodigen voor zijn programma.

Foto: VRT

„Die had je niet zien aankomen, hè?”, zegt Van Gils lachend wanneer Brusselmans – compleet verrast én met een rood hoofd – door de Haagse zangeres op zijn wang wordt gekust. Als Anouk plaatsneemt tegenover haar criticus, heeft ze nóg een verrassing in petto. Als vervroegd verjaardagscadeau, zingt ze speciaal voor Brusselmans het lied Heaven.

Pure provocatie

„Ik vind dit geweldig”, zegt de schrijver. „Maar, omdat er zoveel om te doen was, heb ik mezelf afgevraagd: wat zou Anouk hier zelf van vinden? De hoofdredacteur van Nieuwe Revu had tegen mij gezegd: ’Anouk kan hier wel om lachen’, wat dus wel een opluchting was voor mij.”

Of ’lachen’ het juiste woord is, trekt de zangeres in twijfel. „Dat gaat misschien iets te ver, ik voelde me niet gelijk aangesproken, of zo. Ik zag het als pure provocatie en ik had iets van: wat ga ik daarop zeggen? Ik heb altijd een beetje moeite met iedereen die overal moeite mee heeft”, aldus Anouk.

’Beste rockzangeres van Nederland’

Brusselmans zegt geschrokken te zijn van alle commotie die de column in Nederland veroorzaakte. Met name op social media kreeg de schrijver er flink van langs. „Ik wist dat Anouk een idool was van heel Nederland. Ze is dan ook de enige en de beste rockzangeres, maar dat het zó de spuigaten uit zou lopen, had ik ook niet gedacht. Voor mij was het gewoon de volgende column. De bedoeling is dat ik telkens iemand neem die echt beroemd is, die iedereen kent.”