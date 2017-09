Kevin Hart organiseert babyshower na schandaal

De babyshower, die op 1 oktober zal plaatsvinden in Calamigos Beach Club in Malibu, heeft als thema The Lion King. De locatie wordt aangekleed met veel luipaardprint en grote foto’s van Afrikaanse dieren. Tevens wordt er een Hart-familiefoto gepresenteerd.

In de bijgelegen ’Experience Bar’ kunnen gasten exotische gerechten proeven, zich verkleden in diverse kostuums en uiteenlopende prijzen winnen. Op de achtergrond zal The Lion King-muziek spelen en volgens TMZ zou er zelfs een echte chimpansee in luier aanwezig zijn. Dit hele spektakel kost het stel een kleine 117,855 Amerikaanse dollars, wat neerkomt op zo’n 100.000 euro.

Schandaal

Kevin kwam deze week groot in het nieuws nadat hij openlijk toegaf een slippertje te hebben begaan met een andere vrouw. Er zouden beelden circuleren van het overspel waarmee Hart werd gechanteerd. Om de afperser buitenspel te zetten, biechtte hij zijn misstap publiekelijk op met onder anderen een filmpje op Instagram.

Volgens E! zou Eniko de verontschuldigingen van haar echtgenoot hebben aanvaard.