Prinses Leonore herenigd met paard Heidi

„Eindelijk herenigd met Heidi op Gotland!”, schreef Madeleine bij de foto’s. Daarop is niet alleen de 3-jarige Leonore te zien in de stal, ook haar broertje Nicolas (2) zocht het paard op. Leonore, hertogin van Gotland, kreeg Heidi bij haar doop.

Vorig jaar juni maakte Leonore voor het eerst kennis met haar paard, toen ze ook haar hertogdom voor het eerst bezocht.

Prinses Madeleine woont met haar gezin in Londen, maar verblijft sinds deze zomer in Zweden. Leonore ging vorige maand voor het eerst naar een peuterspeelzaal in Stockholm. Madeleine en haar man Chris O’Neill, die binnenkort een derde kind verwachten, willen ook dat Nicolas in Zweden naar de ’voorschool’ gaat.