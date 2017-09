Interviews inspiratiebron serie Ben Stiller

Stiller, bekend van Meet the Parents, is uitvoerend producent en regisseur van de miniserie Escape At Dannemora. Daarin wordt het waargebeurde verhaal verteld van twee mannen die uit de zwaarbeveiligde gevangenis Clinton Correctional in New York weten te ontsnappen. Dat gebeurde in 2015.

Benicio del Toro en Paul Dano spelen de twee gedetineerden Richard Matt en David Sweat. Patricia Arquette kruipt in de rol van cipier Joyce ’Tillie’ Mitchell. Die hielp het duo met de ontsnapping op voorwaarde dat Matt haar man Lyle Mitchell zou vermoorden.

Fascinerend

De ontsnapping zorgde voor een ware klopjacht, waarbij uiteindelijk Matt werd doodgeschoten bij een vuurgevecht met de politie bijna drie weken na hun ontsnapping. Sweet overleefde een schietpartij twee dagen later. Hij werd opnieuw vastgezet. Joyce kreeg zeven jaar celstraf voor haar aandeel in de ontsnapping. Haar man ontkwam aan de dood omdat Matt zich niet aan de afspraak kon houden om hem te vermoorden.

Zowel Joyce als Lyle kregen na de geruchtmakende ontsnapping alle gelegenheid in de media om hun verhaal te doen. Stiller zag interviews met het paar in Today en besloot er een miniserie van te maken. „Echt waar. Ik zag jullie interviews met ze en dat bracht me op het idee”, zei hij tegen de presentatoren. „Ze was eigenlijk overgehaald door de twee gevangenen en hielp ze. De ontsnapping is natuurlijk fascinerend, maar wat het echt interessant maakt zijn de interacties tussen de betrokkenen.”

Escape At Dannemora zal volgend jaar te zien zijn op de Amerikaanse tv.