Patty Brard: ’Ik ben vernederd’

In een openhartig interview dat is verschenen in Linda zegt Brard dat een gesprek met de nieuwe directeur televisie een nare wending kreeg, toen bleek dat ze de voormalige Luv-zangeres niet ’fris en fruitig’ genoeg vond voor het programma Hart in Aktie. Patty zegt daarover: „Ik voelde me ontzettend vernederd. Me eerst een worst voorhouden om me daarna te kunnen bashen. Aanvankelijk werd ik kwaad, tijdens de kerstdagen heb ik er heel hard om gehuild en daarna heb ik besloten om dan de eer maar aan mezelf te houden.”

Wel ziet ze een overstap naar de concurrent bij RTL wel zitten. Zelf is Patty er namelijk van overtuigd dat ze een goede aanvulling zou zijn aan het team. „Zonder op te scheppen: het is handig om iemand als ik in je team te hebben. Als er iets aan de hand is met Gordon of Sonja Bakker kan ik ze gewoon een appje sturen. En ze antwóórden dan ook.”

Jaloezie

Hoewel Patty en haar zusje ooit dik bevriend waren met elkaar, hebben de twee al jaren geen contact meer. Zelf zegt ze daarover dat jaloezie een rol heeft gespeeld. „Er speelt veel jaloezie mee. Zij moest zich vroeger het rampetampen studeren, ik leerde heel makkelijk. Ik lulde mezelf met mijn flair overal doorheen – eigenlijk waar ik later mijn werk van heb gemaakt. Toen ik succes kreeg, drong zij zich op. Ze wilde mijn manager worden, er ook aan verdienen. Een paar jaar later kregen we een akkefietje over geld. En later botste ze met mijn broertje Robbert, die ziek was. Hij wilde haar niet meer zien; zij dacht dat ik daarachter zat. Toen hij overleed is de hele familie uit elkaar gevallen. Uiteindelijk heeft ze me teruggepakt door onze ouders voor zich te winnen.”

Patty kreeg het bericht dat haar vader was overleden pas drie dagen daarna en was, in tegenstelling tot haar ex-man en haar dochter Priscilla, niet welkom op zijn uitvaart. „Zij waren uitgenodigd, mijn oudste broer en ik niet. Het werk van ons zusje, die zelfs beveiliging had ingehuurd om ons tegen te houden. Wij hoorden pas drie dagen nadat mijn vader overleed dat hij dood was. En onze namen stonden niet op de rouwkaart.”

Eerder probeerde ze tevergeefs al in contact te komen haar vader voordat hij overleed. „Toen mijn vader 90 werd, heb ik bloemen gestuurd. Mijn zusje liet dat boeket terugsturen. Ze is gek geworden, anders kan ik het niet zien.”

Priscilla

Op de vraag van Antoinette Scheulderman of het Patty extra raakt dat veel kinderen van vrienden dol op haar zijn, maar haar eigen dochter Priscilla geen contact wenst, antwoordt ze: „Ja, natuurlijk. Het is nogal wrang: elk kind vindt mij leuk, behalve mijn eigen kind. Al is dat pas op latere leeftijd gekomen, vroeger was ze juist ontzettend gek op me.”

Over de exacte reden laat ze niet veel los. „Waar twee kijven hebben twee schuld, zeggen ze dan. Al weet ik niet eens meer waar het bij Prisciel en mij nou om is begonnen. Of wanneer ik haar voor het laatst heb gezien. En hoe langer een ruzie duurt, hoe moeilijker het wordt om het goed te maken. En als dat ooit gebeurt: hóé dan?”