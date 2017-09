Rusland stuurt winnaar Cannes naar Oscars

De film van regisseur Andrey Zvyagintsev vertelt over een jong echtpaar dat in scheiding ligt. Als de 12-jarige zoon verdwijnt, wordt het koppel geconfronteerd met hun eigen falen en onvermogen. Het drama won op het festival van Cannes de Grote Juryprijs. Leviathan, de vorige film van Zvyagintsev, werd genomineerd voor een Oscar.

Het is niet de eerste film die in Cannes hoge ogen gooide die mee doet aan de strijd om de Oscar voor beste buitenlandse film dit jaar. Zweden maakte eerder deze week bekend de tragikomedie The Square, die de Gouden Palm won, in te sturen. En Frankrijk doet mee aan de competitie met het veelbekroonde homodrama 120 BPM.

Alle drie de films zijn dit najaar in de Nederlandse bioscopen te zien. Nederland dingt mee naar de prijs met het radicaliseringsdrama Layla M. In januari wordt duidelijk welke van de pakweg zeventig kandidaten voor deze categorie een nominatie hebben gekregen.