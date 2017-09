Elton John blikt terug op huwelijk met vrouw

Bij de foto van het huwelijk in 2014 met David schrijft Elton: „Ik ben ontzettend blij om terug te zijn in Australië voor een aantal shows. Jaren geleden koos ik om dit land te trouwen met een geweldige vrouw waar ik veel van houd. Ik wilde meer dan ooit een goede echtgenoot zijn, maar ik ontkende wie ik echt was. Dit maakte mijn vrouw verdrietig en ik hield hier een enorm schuldgevoel aan over. Om iemands liefde waardig te zijn moet je dapper zijn om eerlijk tegenover jezelf en je partner te zijn.”

Hij vervolgt zijn relaas: „Bijna 24 jaar geleden ontmoette ik de persoon waarbij ik volledig mezelf kon zijn. Toen we in 2014 trouwden voelde het alsof dat feit volledig werd geaccepteerd door de hele wereld. Voor mij en David is de mogelijkheid om elkaar openlijk lief te kunnen hebben en trouw aan elkaar te kunnen beloven de reden wat het leven waard maakt.”

Uiteindelijk besluit de zanger: „Ik houd van Australië. Ik hoop dat het ooit de eerlijkheid en de dapperheid die een homohuwelijk vergt kan omarmen als een uiting van liefde.”

Elton John tijdens zijn bruiloft in 1984 met Renate Blauel. Foto: Hollandse Hoogte

Sir Elton John is in 1984 vier jaar getrouwd geweest met de Duitse Renate Blauel. Van 12 september tot en met 7 november krijgen Australiërs de kans om via de post mee te stemmen binnen een referendum over het homohuwelijk. Dit is nogal een omstreden onderwerp in het land en er zijn veel felle tegenstanders.