In april verschenen videobeelden online, waarop is te zien hoe Shia uit een bowlingcentrum wordt gezet na een tirade. Die was gericht aan barman David Bernstein, die Shia een drankje weigerde omdat de acteur in zijn ogen al te veel op had. De Transformers-ster maakte hem daarop onder meer uit voor racist.

De barman wil de acteur voor de rechter slepen voor laster en geweldpleging. Volgens de advocaat van Shia doet hij dat alleen omdat het om een Hollywoodster gaat. „Anders zou dit nooit meer dan een privé-aangelegenheid zijn geweest.”

Volgens de raadsman vallen de woorden van de acteur onder de vrijheid van meningsuiting. „Schelden, hoe onuitstaanbaar of vulgair dan ook, is geen laster.” De gebalde vuisten van Shia die de barman zag als aanzet tot geweld, waren volgens de advocaat slechts „onderdeel van de communicatie.”