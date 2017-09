Rico Verhoeven vader geworden van een zoon

„Met trots kan ik jullie laten weten dat we ons gezin vanmorgen hebben uitgebreid met een zoon ( Vince Verhoeven)”, schrijft Rico bij het familiekiekje. „Na twee prachtige meisjes, is papa blij om er een zoon aan toe te voegen.”

Jazlynn en Mikayla met hun broertje Vince. Foto: Instagram

In mei maakte Rico bekend dat Jacky opnieuw in verwachting was. De kickbokser deed dat in een video van kickboksorganisatie Glory.

Het stel heeft al twee dochters, Jazlynn en Mikayla.