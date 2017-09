Bas Muijs wordt radio-dj

„Een hele leuke uitdaging”, noemt Bas zijn nieuwe klus. „Iedere ochtend bezig zijn met het nieuws en verhalen uit mijn eigen regio, dat is voor een nieuwsfreak als ik een heel fijn begin van de dag”, aldus de acteur, die ook actief blijft in het theater. „Het presenteren van het ochtendprogramma is prima te combineren met theater. Ik kijk er naar uit.”

Bas is geen onbekende bij Omroep West. Voor TV West speelde hij eerder een dubbelrol in de regioserie Pauwen en reigers en presenteerde hij het programma Wat nou Zuid-Holland?!. Landelijk is hij bekend van zijn rollen in Goede Tijden, Slechte Tijden, Costa en Voetbalvrouwen.