Verwarde Kardashian-bedreiger opgepakt

De vrouw bedreigde in eerste instantie het personeel van de winkel met een luchtdrukwapen, maar kwam even later terug met een dertig centimeter lang hakmes. Bij dit bezoek betrok ze de Kardashians in haar aanval. „De Kardashians worden geëxecuteerd als ze op communistisch grondgebied komen. Ze worden vermoord!”, zei ze tegen de inmiddels toegesnelde cameraploegen.

Kardashian's Dash Store, Woman with Gun, Knife Arrested https://t.co/6fPH8CgyVf — TMZ (@TMZ) 22 september 2017

De politie zocht daarna lange tijd naar de vrouw. Daarvoor werd zelfs een helikopter ingezet. De drie Kardashian-zussen waren niet aanwezig in de winkel toen de incidenten plaatsvonden.