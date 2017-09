Alex Klaasen voegt zich bij Astrid Joosten, Plien van Bennekom, Annick Boer en Leo Alkemade. Alex zegt over zijn deelname: "Het is spannend om in een team terecht te komen dat al zo lang met veel succes een zeer populair programma maakt. Pruik op, ik heb er zin in!"

Het informatief-satirische programma Kanniewaarzijn neemt bedrijven, overheden en instellingen op de hak. Alle sketches zijn gebaseerd op waargebeurde absurde verhalen.