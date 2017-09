Priscilla Presley: Elvis was een vreemdganger

Op de Australische radiozender WSFM vertelt Priscilla dat het rock-’n-roll-leven van Elvis uiteindelijk zijn tol eiste en indirect de oorzaak was van de onoverkoombare breuk. „Er was veel verleiding, veel ontrouw en ik kon er gewoon niet meer tegen. Ik was niet bereid mijn man te delen.”

Het stelde trouwde in 1967, maar scheidde in 1973, vijf jaar na de geboorde van hun dochter Lisa-Marie. „Het was een moeilijke tijd en rock-’n-roll is allesbehalve romantisch” zegt Priscilla, die slechts veertien jaar was toen ze Elvis leerde kennen.

De voormalige echtgenote van het popicoon is momenteel Down Under om het ’echte’ verhaal over Elvis te vertellen. „Er zijn ontzettend veel boeken geschreven, maar ik heb nooit ergens de waarheid gelezen. Ik wil niet sterven in de wetenschap dat andere mensen mijn verhaal vertellen.”