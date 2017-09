J.Lo krijgt geen contact met familie

„Wat er op Puerto Rico gaande is, houdt me bezig”, zegt J.Lo vanuit Las Vegas. „De verwoesting is onvoorstelbaar. Ik en mijn nicht hebben nog steeds niets van onze families gehoord.” De zangeres en actrice zegt dat ze Puerto Rico wil helpen en roept haar volgers op geld te doneren. „Samen kunnen we ons eiland en de Cariben weer opbouwen.”

Ook Jennifers ex Marc Anthony riep het publiek via een Instagramvideo op geld te geven aan de slachtoffers van de zware orkanen. „Puerto Rico heeft onze hulp nodig en ik roep iedereen op te doneren.” Ook sterren als Ricky Martin en Daddy Yankee riepen op te doneren.