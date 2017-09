’Kylie Jenner is in verwachting’

Travis zou een aantal van zijn vrienden verteld hebben dat zijn eerste kindje een dochter is. Wanneer de twintigjarige Kylie is uitgerekend, is niet bekend.

Op Snapchat plaatste Kylie vrijdag een opmerkelijke foto. Daarop is te zien dat zij hele wijde kleding draagt, terwijl haar vriendinnen in naveltruitjes poseren. Andere kiekjes die de realityster recent deelde zijn close-ups van haar gezicht of oude foto’s.

Kylie had jarenlang een knipperlichtrelatie met rapper Tyga. Geregeld gingen geruchten dat de twee een kind kregen. Sinds april is het halfzusje van Kim Kardashian samen met de 25-jarige rapper Travis Scott.