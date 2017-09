'Intense' dag voor Nick & Simon

“Deze dat is zo intens”, zei Simon bij RTL. “Wij kennen dit repertoire nu een maand of acht. Een jaar geleden begon het een beetje te borrelen en dan ga je het hele proces in. Slechts een select gezelschap weet dan van het bestaan van de liedjes, soms komt daar een vriend of familielid bij.”

Nu Aangenaam in de winkels ligt en te streamen is, kan iedereen naar de nieuwe nummers van de Volendammers luisteren. “Het is zo persoonlijk en zo van jou”, zei Simon. “En nu is het van iedereen. Dat is altijd zo intens.”