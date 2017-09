Buddy Vedder vol vertrouwen naast Monteiro

"Natuurlijk is het spannend maar naast mij staat een plaatje met de nodige ervaring. Dus ik had er alle vertrouwen in dat het goed kwam”, vertelt Buddy, die tot dusver alleen de nodige presenteerervaring in de Kids Top 20 en Smart&Dart had opgedaan. Ook klikte het direct tussen hem en Romy. "We wisten vanaf het eerste moment wat we aan elkaar hadden.”

Romy sluit zich daarbij aan. Voor de zangeres, musicalster en presentatrice lijkt een show als dit misschien gesneden koek, maar ook voor haar was het toch best spannend. “We verzorgen bijvoorbeeld met zijn tweeën de opening waarin we zingen en dansen.”

Familieshow

Lang leve de muziek show, waarin klassen van verschillende scholen uit alle provincies het tegen elkaar opnemen, is volgens het kersverse presentatieduo een familieshow waarin muziek centraal staat. "Het is een programma vol met spelletjes en quizzen die te maken hebben met muziek vaak gekoppeld aan een thema”, zegt Romy. Zo moeten er zinnen in liedjes af gemaakt worden en moeten leraren zingen onder de douche, wat volgens Romy en Buddy soms voor hilarische taferelen zorgt.

Het doel is vooral om scholen te stimuleren meer met muziek te doen. De klassen strijden uiteindelijk voor een plekje in de grootste scholenband van Nederland op het Kerst Muziekgala in december in Ahoy. Daarbij is ook koningin Máxima aanwezig.