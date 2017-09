Film over cameraman Theo van de Sande in maak

De regisseur is op de site Voordekunst een crowdfundingsactie voor het project begonnen, zo maakte hij zaterdag bekend. De film heeft als werktitel No Risk No Future.

Van de Sande deed in de jaren zeventig en tachtig het camerawerk van klassiekers als Schatjes!, Mama is boos!, Het meisje met het rode haar en De aanslag. De verfilming van de roman van Harry Mulisch werd bekroond met een Oscar, wat Van de Sande de kans bood om in Hollywood aan het werk te gaan.

Vakprijzen

Hier werkte de nu zeventigjarige Tilburger aan hits als Wayne´s World, Blade en Cruel Intentions. Hij werkte samen met sterren als Denzel Washington, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Richard Dreyfuss, Holly Hunter en Jason Statham. Van de Sande won tweemaal een vakprijs op het Nederlands Film Festival voor zijn oeuvre.

Het project wordt gesteund door talloze grote namen uit de Nederlandse filmwereld, zoals Frans Weisz, Ben Verbong, Jean van de Velde, Norbert ter Hall, Willeke van Ammelrooy en Martin Koolhoven.