Film Bram Fischer opent festival Kaapstad

De blanke advocaat Bram Fischer (gespeeld door Peter Paul Muller) behoedde Nelson Mandela in de jaren zestig voor de doodstraf. Mandela kreeg levenslang en werd dertig jaar later president van het land; Fischer moest zijn stoutmoedigheid met een celstraf en een eenzame dood bekopen.

De vertoning in Kaapstad is belangrijk; de dochters van Fischer en de enige nog levende collega die met de advocaat aan de zaak-Mandela werkte, zijn op de openingsavond aanwezig. Het drama is ook een van de grote kanshebbers bij de uitreiking van de Gouden Kalveren op het Nederlands Filmfestival, komende week. Bram Fischer is onder meer genomineerd voor beste film, beste scenario en beste hoofdrolspeler.

Van de Velde is niet de enige regisseur die is geselecteerd voor Kaapstad. Ook de film In Blue van regisseur Jaap van Heusden is in de competitie opgenomen. Het festival vindt plaats van 12 tot en met 21 oktober.