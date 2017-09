Jerry Lewis schrapte zes kinderen uit testament

In zijn laatste testament liet Jerry opnemen dat de zes kinderen die hij heeft met zijn eerste vrouw, zangeres Patti Palmer, nergens recht op hebben na zijn dood. Zo schreef hij volgens Daily Mail: „Ik heb bewust Gary Lewis, Ronald Lewis, Anthony Joseph Lewis, Christopher Joseph Lewis, Scott Anthony Lewis and Joseph Christopher Lewis en hun nazaten als erfgenamen verwijderd uit mijn testament met de intentie dat zij geen aanspraak kunnen maken op mijn bezittingen.”

Joseph, die in 2009 overleed aan een overdosis drugs, zei in een interview in 1989 dat hij en zijn vijf broers werden mishandeld door hun vader. Na deze uitspraken sprak Jerry niet meer met hem en toen de jongste telg overleed weigerde hij zijn begrafenis te betalen.

De erfenis en zijn landgoed gaan nu naar zijn echtgenote SanDee en hun dochter Danielle, die ze in 1992 na negen jaar huwelijk hebben geadopteerd.

Volgens de Britse krant laat Lewis ’slechts’ een paar miljoenen en vastgoed achter, maar komt er grof geld voort uit de rechten op zijn eigen films die hij bezat.