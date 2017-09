Lady Gaga topless in nieuwe documentaire

In de eerste seconden van het fragment heeft Gaga haar bikini nog aan, maar als de camera voor de tweede keer op de zangeres wordt gericht, is te zien dat haar borsten niet meer zijn bedekt. „Sorry, dit voelt gewoon beter”, legt ze zonnebadend uit.

Vervolgens vertelt de zangeres - op dat moment slechts voorzien van een groen bikinibroekje en zwarte zonnebril - dat ze toe is aan een nieuwe look. „Ik ben al bijna tien jaar één en al glamour. Dat is saai. Het is echt saai. Eerlijk gezegd wil ik gewoon een uniform. En het moet bestaan uit een zwart T-shirt, zwarte jeans en zwarte laarzen.”

In de documentaire wordt ook het relletje met Madonna besproken. In 2011 beschuldigde de Queen of Pop Gaga ervan dat ze voor haar nummer Born This Way delen uit Express Yourself uit 1989 had gebruikt. „Ik heb veel bewondering voor Madonna en hoe ze ook over mij denkt, daar zal nooit verandering in komen. Ik heb echter Italiaanse roots en woon in New York: als ik met iemand een probleem heb, zeg ik dat recht in het gezicht. Dat stoort mij. Waarom is ze niet gewoon naar mij toegekomen?”