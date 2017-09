Pas op het laatste moment werd besloten dat Margrethe maar beter niet kon komen. Wat de koningin precies mankeert, is niet bekend. Het Deense hof wil tegenover de krant alleen bevestigen dat de 77-jarige Margrethe ziek was geworden en dat het niet ernstig is.

Margrethe staat aan het hoofd van de Princess of Wales Royal Regiment en zou in die hoedanigheid eregast zijn op het evenement in Canterbury. In haar plaats kwam nu de Deense ambassadeur in Londen, Lars Thuesen, over.

De titel van opperbevelhebber is slechts een ceremoniële. Margrethe deelde hem eerst met prinses Diana, maar zij nam er afstand van toen haar huwelijk met prins Charles op de klippen liep.