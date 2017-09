Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Ook Jason Derulo slachtoffer van inbraak

47 min geleden

Na onder anderen Drake, Nicki Minaj, Kendall Jenner, Scott Disick en Alanis Morissette is nu ook Jason Derulo ten prooi gevallen aan een bende inbrekers in Los Angeles die het heeft gemunt op huizen van sterren in Los Angeles.