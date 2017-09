Wie hij is en hoe lang ze al samen zijn, is niet bekend. Maar dat de twee dol op elkaar zijn, spat van de foto af. „Echte liefde... in Maastricht...”, schrijft Floortje.

De presentatrice is sinds vorig jaar weer vrijgezel. Ze liet destijds weten dat ze de hoop in de liefde verloren was. „Ik moet denk ik toch maar eens aan mezelf toegeven dat het er voor mij niet in zit, dat huisje, boompje, beestje. Dat vind ik heel jammer hoor. Het lukt me gewoon niet, het gaat niet.”