Berget Lewis vindt Nederland ’te klein’

„Ik denk dat Nederland een beetje te klein is voor mij, voor de muziek die ik wil maken. Ik ben een soulzangeres”, antwoordde Berget op de vraag van jurylid Simon Cowell waarom ze meedoet. Tijdens haar auditie zong Berget het nummer Purple Rain van Prince. Dat ze de jury daarmee wist te imponeren, bleek eerder deze maand al uit een promofilmpje van de talentenjacht.

Berget kreeg dan ook een volmondig ’ja’ van alle vier de juryleden en is door naar de volgende ronde van X Factor. Ook de Britse pers was onder de indruk van de zangeres, boulevardkrant The Sun schreef maandag over Berget. Berichten dat ze van plan is Nederland te verlaten, spreekt Berget echter tegen.

„Ik hou zoveel van Nederland dus ik blijf gewoon hier”, schreef ze op Instagram bij een foto van het bericht in The Sun. Ook bedankte Berget voor alle steun en liet ze weten vol goede moed de volgende ronde in te gaan. „Nu gaan we richting bootcamp en ik kan niet wachten.”