De Hollywood Film Awards wordt ook wel gezien als de aftrap van het awardseizoen. De uitreiking van de 21ste editie vindt plaats op 5 november in Beverly Hills.

De 39-jarige Corden, vooral bekend van zijn eigen programma The Late Late Show, timmert de laatste jaren flink aan de weg als presentator van awardshows. Zo presenteerde hij in 2016 de Tony Awards en praatte hij in februari de Grammy’s aan elkaar. Ook volgend jaar is hij de host van de Grammy Awards.