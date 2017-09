Dit keer kiezen de heren voor het veel kleinere 013, maakte MOJO bekend. Kaarten voor dat concert zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

The Prodigy, bekend van hits als Smack My Bitch Up en Firestarter, komt naar ons land in aanloop naar de release van een nieuw album. De laatste plaat van de band, The Day Is My Enemy, stamt uit 2015. Begin volgend jaar wordt de opvolger verwacht.