Barbie laat zich betasten op Kamasutrabeurs

„Je moet niet betalen om aan me borsten te zitte, dat mag. Als je geld doneert doe je dat aan het goede doel en niet aan mij”, verduidelijkt Samantha, die meermaals een borstvergroting onderging, op Facebook.

Om wat voor goed doel het gaat, is nog niet duidelijk. De realityster is nog op zoek naar een goed doel ’dat bereid is om het geld aan te nemen’. „Niet ieder goed doel vind dit namelijk een top idee heb ik ondervonden. Ik dacht: geld is toch geld maar niet iedereen wil blijkbaar dat geld. Maar komt goed de mails zijn er uit en hopelijk mag ik veel geld doneren aan een mooi goed doel.”

Samantha is niet de enige die zich op de Kamasutrabeurs laat betasten. Ook Geneviève Fox, bekend van Oh Oh Daar Gaan We Weer, is van de partij. „Die mag je aan der billen zitteeeehhh en dat ga ik ook zeker doen als dat mag van haar haha”, aldus Samantha.