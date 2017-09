Carice van Houten naar Oktoberfest

Op Instagram houdt ze haar volgers op de hoogte van wat ze allemaal uitspookt. Zo heeft ze een foto geplaatst waarop ze te zien is met een enorme pul bier. Maar volgens Carice zit er toch echt appelsap in. Bij een kiekje waarop ze geïnterviewd wordt, schrijft ze: „Van nu af aan doe ik al mijn interviews in een dirndl.”

Of haar vriend Guy Pearce ook op het Oktoberfest is, is niet duidelijk. Onlangs werd bekend dat de twee weer samen in een film gaan spelen. Na Brimstone, waar ze elkaar leerden kennen, is dat nu Domino, de nieuwe film van de wereldberoemde regisseur Brian de Palma.

#bits17 #münchen #oktoberfest #(Mine is juice) Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 25 Sep 2017 om 10:53 PDT