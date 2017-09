De 49-jarige Frederik rende ruim twee kilometer over de wereldberoemde muur. Dat viel nog niet mee, vertelde de kroonprins na afloop aan het Deense TV 2. Hij was behoorlijk verrast over hoe zwaar het was. "Dat kwam door de hoogte en de niveauverschillen", zei Frederik, die als derde over de finish kwam. "Het was het waard."

Met de tocht vroeg Frederik aandacht voor de gezondheid van kinderen en jongeren in China.