Ronald Molendijk neemt het op voor Erland Galjaard

„Bij een aantal van die aanvallen werd als klap op de vuurpijl ook de vriendschap tussen mij en Erland ingezet om hem maar te kunnen raken. Onder de gordel, respectloos en van ieder level van journalistieke integriteit ontdaan”, schrijft Ronald in een openhartig betoog op Instagram. „Ik wil en ga niet mee, ik verlaag me niet, ik gooi niet met dezelfde modder, ik onderdruk de wil om uit te halen, om recht te zetten wat recht gezet moet worden.”

Ronald wil wel zijn vriend een hart onder de riem steken. Dat doet hij door een foto van hem en Erland te posten. „Zo ziet vriendschap eruit. Oprecht, door dik en dun, in donker en het felste licht, twee vrienden! Dank je wel @erland.galjaard voor het simpele feit dat je mijn vriend bent en dat ik jouw vriend mag zijn!”

Arrogant

Erland, zenderbaas bij RTL, ligt sinds een week onder vuur. Hem en RTL werd door AD-columnist Angela de Jong een gebrek aan creativiteit verweten. Ze sprak onder meer van een ’stuitend arrogant clubje’. Later kreeg ze bijval van enkele andere tv-deskundigen.

Ook RTL-gezicht Johan Derksen had forse kritiek op zijn werkgever. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Sindsdien wordt gefluisterd dat het einde van Voetbal Inside wel eens snel zou kunnen naderen. Collega René van der Gijp nam het maandag in de show luchtig op. „Dan maken we er nog een leuke zeven maanden van. En dan kappen we er lekker mee. Dan geven we elkaar een hand en dan is het klaar”, zei hij.