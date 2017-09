Linda de Mol krijgt eerste kinderpostzegels

Linda de Mol ontvangt de eerste zegels bij haar woning in Naarden, uit handen van de 12-jarige Luca.

Op de kinderpostzegels staan dit jaar afbeeldingen van de stripfiguren Jan Jans en de kinderen. Dat is een eerbetoon aan de tekenaar Jan Kruis, die in januari is overleden.

De kinderpostzegelactie bestaat al sinds 1924 en levert meestal miljoenen op. Toch daalt de opbrengst, omdat er steeds minder scholen en dus minder leerlingen aan meedoen. Vorig jaar leverde de actie 9,3 miljoen op, drie jaar eerder was dat nog 11,6 miljoen. Toen liepen er nog 211.000 kinderen mee.