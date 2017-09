Geen losbandig leven voor rockers Di-rect

„Door deze manier van opnemen konden we het album een bepaalde kleur meegeven, waarop we voortborduurden. Delen van die antikraaksessies hebben het album gehaald, andere delen werden een eerste, ruwe versie”, vertelt frontman Marcel Veenendaal.

Marcels zoontje, die in december 2 jaar oud wordt, woonde de opnames in de studio bij. „Ik wil er voor mijn kleine man zijn. Op de fiets door de duinen, leuke dingen met hem doen. Ik wil alles meemaken zonder dat ik de helft van de tijd in een cocon zit”, zegt de musicerende vader.

„Het wordt steeds leuker om hem te betrekken bij wat ik doe. Hij was erbij in de studio. Hij keek met open mond achter het raam naar de blazers die kwamen inspelen. Supergaaf dat hij daar gewoon kan ronddrentelen. Dat ik geen baas heb die zegt: ’Hartstikke leuk Marcel, maar nu effe niet’.”

’Heel hard gaan’

De mannen van Di-rect hebben een minder losbandig leven dan mensen denken. Spike: „Ik ben nu vijfenhalf jaar samen met Bella en dat is de langste relatie die ik ooit heb gehad. Voor haar hechtte ik te veel aan mijn vrijheid, aan heel hard leven, of was het gras altijd groener aan de overkant. Bij Bella was het raak en vond ik rust. Het positieve is dat ik naast de rust met haar ook heel hard kan gaan. We kunnen goed feesten samen en hebben veel gemeenschappelijke passies.”

Di-rect geeft op 3 november een show in de Amsterdamse concerthal AFAS Live.