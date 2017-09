Arie Boomsma: werk bij KRO was veel

Arie heeft wel even zijn draai moeten vinden bij de commerciële zender. „Eerder maakte ik voor de zender The Island, daar kon ik mijn ziel nog niet helemaal inleggen. Dat was ’minder typisch Arie’. Mensen dachten toen: wat gaat hij nu toch bij de commerciëlen doen?”

Met zijn „overzichtelijke pakket” gaat het tegenwoordig „heel lekker” met Arie bij Net5. „Bij de KRO maakte ik soms zes, zeven programma’s per jaar. Ik zat er veilig, maar het was veel.”

Dat zijn programma’s voor de publieke omroep meer kijkers trokken, is niet iets waar Arie over maalt. „Ik weet dat als er 400.000 mensen kijken, ik het al heel goed doe. Op NPO 3 doet een goed programma 600.000 of 700.000. Maar sowieso, ik maakte al nooit miljoenenknallers.”