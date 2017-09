Marc Anthony scheldt Trump uit om Puerto Rico

„Meneer de president, houd je f*cking bek dicht over de protesterende NFL-spelers. Doe iets voor onze mensen in nood. Wij zijn ook Amerikaanse burgers”, twitterde Anthony. De 49-jarige zanger werd in New York geboren, maar zijn beide ouders komen van het eiland dat door de Verenigde Staten wordt bestuurd.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too. — Marc Anthony (@MarcAnthony) 25 september 2017

Orkaan Maria trok een spoor van vernieling over het Caraïbische eiland Puerto Rico. Het leeuwendeel van de inwoners zit nog steeds zonder elektriciteit en stromend water. Ook zijn veel kabels en telefoonlijnen vernield, wat communicatie tussen overlevenden en reddingswerkers bemoeilijkt.

Veel sterren met een latino-achtergrond spannen zich in om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de orkaan en de wederopbouw van het eiland. Zangeres Jennifer Lopez, met wie Anthony tien jaar was getrouwd, doneerde een miljoen dollar. Zondag nam acteur Benicio del Toro een videoboodschap op waarin hij het verhaal van een familielid vertelde en opriep om geld te geven aan de hulporganisaties.